Generosità Avis, nuova ambulanza e cucine

SONCINO (4 luglio 2019) - In pochi giorni l’Avis del borgo è riuscito nel doppio intento di far divertire tutto il paese e raccogliere circa 40mila euro per la solidarietà. I fondi, oltre che per l’acquisto delle nuove attrezzature di Castelgiardino, dove si è svolta la festa, saranno destinati anche a estinguere il finanziamento dell’ultima ambulanza entrata in servizio per la Croce Verde che è stata interamente pagata dai donatori. Entusiasta Nicola Valcarenghi, presidente degli avisini locali: «Soddisfatti del risultato, nonostante il caldo insopportabile tanti soncinesi hanno scelto di starci vicini. Grande generosità».

