«Il mio ex mi ha investito con l'auto», la denuncia di una 29enne

CASTELLEONE (2 luglio 2019) - Ai carabinieri ha raccontato d’essere stata investita volontariamente dall’auto guidata dall’ex marito. Accusa formalizzata nero su bianco in una denuncia formalizzata ieri in caserma. Le dichiarazioni di una 29enne residente in paese hanno inevitabilmente aperto un’indagine, e proprio agli uomini dell’Arma toccherà verificare quanto effettivamente accaduto nei giorni scorsi in piazza Santi Latino e Giacomo. Stando alla testimonianza della giovane, la vettura con al volante l’ex compagno l’avrebbe speronata e scaraventata a terra mentre usciva, intorno alle 21.30, dalla festa del Grest in oratorio. Soccorsa dal 118 e trasportata per accertamenti all’ospedale di Crema, le sono state riscontrate varie contusioni, fortunatamente non gravi, a una spalla, a una gamba e a un piede.

