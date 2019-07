Gallignano dice addio alle suore dopo 127 anni

SONCINO (2 luglio 2019) - Si è chiuso con un commosso addio, forse un arrivederci, il secolo (e oltre) di storia scritto dalle suore della Sacra Famiglia a Gallignano. Qui centinaia di fedeli si sono dati appuntamento alla chiesa parrocchiale e all’oratorio di don Lino Viola per l’ultima festa insieme a suor Annunciata Tasca e Valeria Cadei accompagnate dalle consorelle dell’ordine. Faranno ritorno a Comonte (frazione di Seriate, in provincia di Bergamo) lasciando anche l’asilo che hanno gestito per decenni.

La storia delle suore della Sacra Famiglia a Gallignano ha radici profonde che risalgono addirittura alla fine del XIX Secolo. Nell’edificio che oggi ospita l’oratorio e l’asilo di via Regina della Scala, le religiose aprirono nel 1892 un orfanotrofio per accogliere e crescere i bambini senza genitori. A donare la struttura, come lascito, è stata la famiglia Scotti, direttamente imparentata con santa Paola Elisabetta Cerioli.

