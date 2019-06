Getta i rifiuti nei campi, incastrato dai documenti

ORZINUOVI (29 giugno 2019) - Compra la casa del vecchio proprietario ormai morto, di Barco, e getta tutto quello che vi trova nei campi per non scomodarsi a raggiungere la discarica o pagare uno svuotacantine. Ma fa male i conti e, oltre a essere ripreso dalle telecamere, viene inchiodato dai documenti del morto lasciati in uno dei sacchi. Nei guai è finito un 50enne della Bassa Bresciana che è stato multato per 600 euro e costretto dalla polizia locale a pulire tutto.

