Il 118 vola in alto: più uomini, fondi e soccorsi

SONCINO (23 giugno 2019) - Più servizi per gli anziani e gli ospiti della Fondazione, più trasporti da e verso l’ospedale ma anche molte più emergenze rispetto allo scorso anno. Il bilancio delle attività e dei conti della Croce Verde di Soncino disegnano il quadro di un gruppo forte, sempre più attivo e in salute. I volontari hanno percorso su strada, per salvare vite, più di 272mila chilometri in un anno. E’ inoltre aumentato, anche se di poco, il capitale sociale dell’associazione che adesso ammonta a 476mila euro.

