Barista aggredita da 50enne a colpi di tagliere

SONCINO (21 giugno 2019) - Una scena da Far West e il coraggio di una commerciante che ha protetto dipendenti e avventori da un cliente ubriaco fradicio che dagli insulti è presto passato alla violenza. A pagarne il conto proprio la titolare del Black Out, locale nella periferia del borgo, che è stata picchiata con un tagliere mercoledì notte. L’uomo, dopo l’aggressione, è scappato da carabinieri e sicurezza privata, intervenuti in soccorso. Il 50enne, residente a Pumenengo, è stato denunciato. La soncinese ieri è stata visitata al pronto soccorso di Crema, si riprenderà presto.

