Truffe telefoniche per vendere biglietti, Magica Musica: 'Noi estranei'

CASTELLEONE (14 giugno 2019) - Sfruttano il nome di Magica Musica per cercare di raccattare soldi proponendo posti a sedere per concerti che nemmeno esistono. Il sodalizio lancia l’allerta su possibili truffe telefoniche. Negli ultimi giorni alcune persone hanno ricevuto chiamate da parte di soggetti che dichiaravano di far parte dello staff dell’orchestra castelleonese, e invitavano gli interlocutori all’acquisto di biglietti per i prossimi concerti dei ragazzi diversamente abili diretti da Piero Lombardi. L'orchestra ha ritenuto di prendere subito e nettamente le distanze: «L’associazione è totalmente estranea a queste azioni. In nessun caso vengono effettuate chiamate per proporre l’acquisto di biglietti. Le modalità per donare fondi, a garanzia di trasparenza e tracciabilità, sono reperibili sul nostro sito o sulla pagina Facebook».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO