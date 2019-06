Casa di riposo, bando da 5 milioni sbloccato

SONCINO (14 giugno 2019) - La ciclopica opera di ampliamento della casa di riposo, dal costo di quattro milioni e mezzo di euro è finalmente sbloccata: via libera alla gara d’appalto. Le buste saranno aperte il 9 giugno, poi via ai lavori che si dovrebbero protrarre fino al 2020. Dall’anno prossimo più posti letto per i malati, nuovi spazi per anziani e diversamente abili e anche decine di assunzioni.

