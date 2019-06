Finto legale tenta il colpo. Anziana chiama i carabinieri

ORZINUOVI (8 giugno 2019) - «Tuo figlio ha combinato un casino e dopo un incidente è finito in cella dai carabinieri. Posso tirarlo fuori ma devi darmi subito 3mila euro». Questa la chiamata ricevuta giovedì pomeriggio da una pensionata orceana. All’altro capo della cornetta un finto avvocato. Il truffatore però non ha trovato una sprovveduta ad attenderlo e, quando si è presentato a casa della vittima per far cassa, si è visto sbattere la porta in faccia sentendo in lontananza le sirene dei militari. E’ fuggito, ma ora l’Arma ha in mano un’indagine vera. Non sarebbe il primo caso nella Bassa Bresciana.

