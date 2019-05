La Pergolettese non si ferma più: battuta 2-1 la Pianese

CREMA (19 maggio 2019) - La Pergolettese batte 2-1 la Pianese nella prima gara del triangolare della Poule scudetto. L'undici di Contini giocherà mercoledì (alle 16) a Cesena che a sua volta aveva piegato 1-0 i toscani. In questo momento, la classifica del triangolare vede Pergolettese e Cesena a tre punti e la Pianese a zero.

Come funziona la poule scudetto. Il regolamento della fase post campionato tra le nove vincitrici dei gironi di serie D prevede che alla semifinali accedano le tre prime classificate dei triangolari e la miglior seconda. Le semifinali verranno disputate invece venerdì 31, in gara unica e in campo neutro, in due sedi da stabilire, mentre la finalissima è in programma per domenica 2 giugno.

Finisce 2-1 per la Pergolettese

90' quattro minuti di recupero

80' occasione della Pianese, Chiovenda è di nuovo attento su un diagonale di Brenci

69' doppia occasione Pergolettese: Bithiene manca di un soffio l'appuntamento con il gol e Schiavini sfuora l'incrocio con un tiro a giro

59' la Pergolettese sfiora il tris con con Bitiehene, bel riflesso del portiere che mette in angolo il tocco su cross di Russo

52' GOL DELLA PIANESE - Benedetti supera Chiovenda da distanza ravvicinata

- supera Chiovenda da distanza ravvicinata Secondo tempo

Fine primo tempo

39' GOL DELLA PERGOLETTESE - Bortoluz offre a Gullit un pallone che è solo da spingere in rete e l'attaccante della Pergolettese, da pochi passi, non sbaglia

- Bortoluz offre a un pallone che è solo da spingere in rete e l'attaccante della Pergolettese, da pochi passi, non sbaglia 35' la Pergolettese in controllo del vantaggio e punge di rimessa. La Pianese effettua qualche tentativo che si infrange irrimediabilmente sulla difesa cremasca

27' dopo una timida reazione della Pianese che non ha portato ad occasione vere, la Pergolettese si favedere con una veloce ripartenza: Gullit non riesce a saltare il difensore in area e l'occasione si perse

18' la Pergolettese sfiora il raddoppio con una conclusione da fuori area di Bortoluz che finisce alta

16' GOL DELLA PERGOLETTESE - Colpo di testa vincente di Bortoluz

- Colpo di testa vincente di 11' altro tentativo della Pianese: Chiovenda c'è sul tiro di Catanese

10' la prima palla gol è per la Pianese, il colpo di testa di Bianchi finisce fuori dallo specchio della porta

Fischio d'inizio

FORMAZIONI

Pergolettese: Chiovenda, Manfroni, Villa, Schiavini, Lucenti, Bakayoko, Russo, Piras, Gullit, Cazzamalli, Bortoluz. A disposizione: Stucchi, Fanti, Flores Rivas, Facciolla, Manzoni, Panatti, Muchetti, Bitihene, Morello. All. Contini.

Pianese: Wroblewski, Grea, Dell’Aquila, Bernardini, Bonati, Simeoni, Benedetti Lor., Catanese, Ravanelli, Benedetti Giac., Bianchi. A disposizione: Lombardini, Gagliardi, Selimi, Di Mascio, Brenci, Sakaj, Ferraro, Simoni, Giustarini. All. Masi.

Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni (assistenti Pedroni di Schio e Mari di Roma 2).