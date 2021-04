SpazioCinema riapre il 26 aprile

CREMONA (23 aprile 2021) - Dopo un periodo di reiterata chiusura di cinema e teatri, caratterizzato dalla marginalizzazione del ruolo che la cultura e lo spettacolo svolgono in una società civile, lunedì 26 aprile si riaccenderanno gli schermi, ma soprattutto si potrà riaccogliere il pubblico all’interno delle sale.

La programmazione dello SpazioCinema CremonaPo sarà caratterizzata da titoli in corsa agli Oscar, come Mank di David Fincher, in corsa agli Oscar con 10 candidature; Minari di Lee Isaac Chung, in corsa agli Oscar con 6 candidature; Collective di Alexander Nanau, documentario d’inchiesta candidato agli Oscar come miglior film straniero e miglior documentario; e – da giovedì 29 aprile – Nomadland di Chloé Zhao, Leone d’Oro a Venezia e candidato a 6 statuette. Ci saranno inoltre titoli imperdibili mai usciti in sala, come Lezioni di persiano di Vadim Perelman e Lei mi parla ancora di Pupi Avati.

Da mercoledì 28 aprile sarà in programmazione anche il capolavoro di Wong Kar-wai, In The Mood For Love (anche in lingua originale con sottotitoli italiani): il racconto più romantico di sempre, oggi nella meravigliosa e attesissima versione 4K.

La programmazione completa è consultabile alla pagina www.spaziocinema.info/cremona/cinema.

