Comunicato Stampa: CRV - Il consiglio regionale approva le nuove norme per la sicurezza stradale

(Arv) Venezia 4 mag. 2021 – Al termine di una giornata particolarmente intensa segnata dalla lunga seduta della V Commissione consiliare dedicata al caso Covid-19, il Consiglio regionale del Veneto, dopo aver iniziato i suoi lavori alle 21.50 con le risposte alle interrogazioni ha approvato con 44 voti a favore e 2 astenuti la Proposta di legge, di iniziativa della consigliera Rizzotto, “Modifica alla Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, 'Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale'”. Passa da 18 a 30 mesi il termine, in capo ai comuni, per comunicare l’avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi della L.R. 39/1991. La norma viene incontro alla difficoltà degli Enti locali a rispettare i termini per non perdere il relativo finanziamento. Il provvedimento è già stato licenziato a maggioranza dalla Seconda commissione consiliare ed è stato presentato in aula dal relatore, Silvia Rizzotto (ZP), e dal correlatore, Jonatan Montanariello (Pd) che, pur sottolineando le difficoltà vissute da molte amministrazioni locali a causa del momento emergenziale, ha manifestato forti perplessità sul prolungamento dei tempi per la messa in sicurezza delle strade. Sono intervenuti la consigliera Elisa Venturini (Forza Italia) e il consigliere Joe Formaggio (FdI) e ancora Montanariello (Pd).

