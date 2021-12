ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Nuovo ospedale, Moratti: "Dalla Regione finanziamento da 330 milioni". Serie di razzie in appartamento, rabbia e paura a Monticelli e Castelvetro. Violenza sessuale, la petizione: carrozze ferroviarie per sole donne. Cosa ne pensi? In provincia di Cremona altri 96 contagi