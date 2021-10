Via alla Maratonina di Cremona: 1.800 al nastro di partenza

CREMONA - Partiti! I 1.800 atleti della Maratonina di Cremona sono scattati dalla linea di start di corso Vittorio Emanuele per la ventesima edizione della prova di half marathon, che torna in città dopo un anno di stop. Lo staff organizzativo guidato da patron Michel Solzi ha tracciato una maxi-griglia di partenza con uno stallo per ciascuno dei partenti: un vero e proprio mosaico che ha garantito la massima sicurezza delle operazioni di avvio della corsa. Come sempre la Maratonina sposa la causa della solidarietà con donazioni alla Fondazione Casa Famiglia Sant'Omobono e all'Aido. Durante la competizione, inoltre, alcuni atleti indossano la speciale maglietta rossa con la scritta “Corri a dire sì” a sostegno della donazione di organi e tessuti.

IMMAGINI: FOTOLIVE - SALVO LIUZZI