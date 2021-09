Flora: Arata, Bocchio e Domaneschi atleti dell'anno

CREMONA - È stata festa grande. Nella piazzetta centrale della Canottieri Flora la «Festa dell’Atleta» ha fatto centro. Una festa anticipata (solitamente si svolge l’8 dicembre) per evitare ogni rischio Covid e poter stare tutti insieme all’aperto, celebrando i risultati sportivi ottenuti nelle due annate precedenti. Il presidente dell’associazione Pierangelo Fabris ha ringraziato tutti i presenti: dirigenti, allenatori, atleti e genitori e le autorità sportive presenti. Tante le autorità: da Luca Zanacchi, assessore dello sport del Comune di Cremona, al presidente del Csi Claudio Ardigò e a quello del Panathlon, Roberto Rigoli. Hanno partecipato anche Giovanni Piccioni della Fib, Cesare Beltrami della Scuola Regionale dello Sport del Coni, Ennio Manfredini degli Azzurri d’Italia e Giuseppe Bresciani delegato provinciale Cip.

Sono stati premiati gli atleti di ogni settore sportivo - nuoto, tennis, canottaggio, bocce, calcio - che si sono messi particolarmente in evidenza per i risultati ottenuti, prima della proclamazione degli Atleti per il biennio sportivo 2020 e 2021. I premi sono stati assegnati a Giorgia Arata (canottaggio) che nel 2020 ha conquistato il titolo italiano nel singolo femminile Ragazzi, Lorenzo Bocchio (bocce) che nel 2021 si è laureato campione italiano individuale negli U15 e Luca Domaneschi (bocce) nel 2021 campione italiano nel tiro di precisione nella categoria U15.