Cremonese sfortunata, nel big-match di Monza decide il gol di Gytkjær

MONZA - Prima sconfitta della Cremonese che si fa preferire nella prima frazione ma che paga a caro prezzo l'unica disattenzione del match giocato a Monza. Bello l'approccio della Cremonese che tiene il Monza lonano dalla propria area e crea alcune occasioni. La più pericolosa quando Ciofani su assist di Baez segna ma l'arbitro Piccinini dopo il controllo al Var annulla per fuorigioco perché Zanimacchia è piazzato davanti al portiere e gli copre la visuale. La Cremonese tiene bene il campo ma il primo tempo si chiude senza reeti. Nella ripresa il Monza prova ad alzarsi sul campo e mette più pressione ai grigiorossi che si allungano e riescono a manovrare con meno facilità. Al 20' arriva il vantaggio dei brianzoli con Gytkjaer che di testa (troppo solo) devia in gol l'assist di Pedro Pereira dalla destra. Da quel momento la squadra si allunga sul campo e fatica a fraseggiare con pericolosità. Il nuovo acquisto Di Carmine viene servito in area ma non riesce mai ad andare alla conclusione pulita. Il Monza si distende con quache ripartenza senza successo e poi chiude anche con quache affanno sulle ultime fiammate dei grigiorossi che vanno incontro alla sconfitta. Il Monza scavalca i grigiorossi in classifica grazie ai tre punti raccolti.

IL TABELLINO

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; Pedro Pereira, Brescianini, Scozzarella (21’st Barillà), Colpani (1’st Machin), Carlos Augusto; Vignato (1’st Gytkjaer), Mota (35’st D’Alessandro). In panchina: Sommariva, Rubbi, Bettella, Siatounis, Antov, Ciurria, Pirola. All. Stroppa.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Fiordaliso (35’st Deli), Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Buonaiuto (19’st Bartolomei), Zanimacchia (12’st Strizzolo, 35’st Nardi); Ciofani (12’st Di Carmine). In panchina: Ciezkowski, Sarr, Collodel, Terranova, Crescenzi, Dalle Mura, Zunno. All. Pecchia.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Rete: 20’st Gytkjaer

Note: ammoniti: Colpani, Castagnetti, Valzania, Mota, Caldirola. Recupero pt 2’, st 5’. Angoli 6-2 per la Cremonese.

