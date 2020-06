Christo: i 25 anni dell'impacchettamento del Reichstag di Berlino

BELRINO (24 giugno 2020) - Ricorre oggi il 25esimo anniversario dell'impacchettamento del Reichstag di Berlino, una delle opere più famose e ammirate di Christo, l'artista bulgaro-statunitense scomparso il 31 maggio e autore di The Floaitng Piers sul Lago d'Iseo. A ricordare l'evento è la pagina Facebook Christo and Jeanne-Calude Official.

Per realizzare l'imponente opera nella capitale tedesca, Christo e la moglie Jeanne-Claude hanno coordinato il loro lavoro con quello di 90 arrampicatori professionisti e 120 installatori. L'idea di impacchettare il Reichstag, un simbolo della Germania, era già stata espressa dall'artista in una intervista rilasciata nel 1977.