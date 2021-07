Fantasy e incantesimi protagonisti a Villa Medici del Vascello

SAN GIOVANNI IN CROCE - Rivive il mondo di Elian, fatto di incantesimi, guerre e divinità che hanno deciso di provare a toccare con mano la mortalità. Per la terza volta, Villa Medici del Vascello ha accolto l'evento di Bollaverde Live, una delle maggiori associazioni italiane di gioco di ruolo dal vivo di ambientazione medievale-fantasy.

130 partecipanti, provenienti per la maggior parte dal Nord Italia, si sono ritrovati "col fine ultimo di divertirsi e staccare dalla vita reale anche solo per qualche ora, immergendosi con i proprio amici in un sogno fantasy avvincente e coinvolgente»