Al Sociale il musical dedicato a Riccardo Parmigiani: «Il Sirino è anche casa tua»

SORESINA - Un doppio appuntamento teatrale realizzato dagli adolescenti del Sirino e dedicato all’amico Riccardo Parmigiani. I giovani soresinesi portano sul palco La Bella e La Bestia e fanno ridere, sorridere e commuovere mamme e papà.

Orgoglioso don Alberto Bigatti: «Per me, prete dell’oratorio, è stato prezioso condividere questa avventura con i ragazzi, stando in mezzo a loro e costruendo, passo dopo passo, questo spettacolo. Gli avevo detto che comunque fosse andata sarebbe stato un successo perché abbiamo fatto quello che si deve fare in oratorio, uniti da un ideale bello, in cammino verso una meta comune».

L’idea nasce da don Alberto coi giovanissimi registi del film sul Presepe Vivente, Pietro Callini e Simone Barbuto. Il due e il tre aprile il debutto al Sociale con l’Incantesimo della Rosa, un musical liberamente tratto e ispirato dal capolavoro Disney su Belle. Coinvolti circa 30 ragazzi e ragazze, di fatto è nata una vera e propria compagnia teatrale che si chiama Bella Storia. Col sipario ancora aperto il pensiero all’amico: «Riccardo, il Sirino è anche casa tua».