La carica dei mille alla processione del pellegrinaggio al santuario di Caravaggio

VAILATE - Più di mille persone hanno animato stamattina la processione del pellegrinaggio al santuario di Caravaggio, la festa più bella dell'anno per i vailatesi, tornata dopo lo stop del 2020 e del 2021 causato dalla pandemia. Una tradizione antica, sentitissima, che si mantiene più viva che mai. Il pellegrinaggio è iniziato alle 8.15, scortato come sempre dalle note della banda musicale del paese. Nella basilica del santuario, gremita di fedeli, alle 10 ha celebrato la messa solenne il parroco di Vailate don Natalino Tibaldini che nell'omelia ha invitato i presenti ad affidarsi alla Madonna e a pregare per tutte le vittime delle guerre. Nel pomeriggio, alle 15.30 il ritorno a Vailate, ancora in processione.