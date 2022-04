Ucraina, flash mob per la pace degli alunni della Capra Plasio

CREMONA - Anche i piccoli alunni della scuola elementare Capra Plasio hanno voluto manifestare la propria vicinanza al popolo ucraino realizzando un flash mob in piazza Sant'Agostino.

Candide colombe dalle ali colorate come l'arcobaleno, disegni della bandiera dell'Ucraina, la parola pace scritta in varie lingue hanno ravvivato le inferiate delle finestre dell'Elementare che si affaccia sulla piazza. E' sempre più vasto il coro che grida a gran voce di fermare la guerra, perché all'orrore non ci si può rassegnare.