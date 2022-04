Tutti «stregati» dai mattoncini. Giocate con noi

CREMONA - Conto alla rovescia per l’attesissimo e coloratissimo debutto di Cremona&Bricks, la fiera dei mattoncini in programma a CremonaFiere il 9 e 10 Aprile prossimi organizzata da CremonaFiere e Associazione Cremona Bricks. La Manifestazione promuove e valorizza la capacità creativa di bambini e adulti, abilità che parte dal gioco per arrivare fino alla tecnologia applicata. È in questo contesto che il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, con il sostegno di Confartigianato Cremona e la collaborazione di CremonaFiere, lancia il concorso «Crea-attiva-mente» rivolto a bambini e adulti di tutte le età, chiamati a prepararsi alla manifestazione rispolverando le proprie abilità creative e costruttive. Nessun limite d’età e nessun freno alla fantasia: dalla costruzione di kit LEGO® alla creazione libera.

Partecipare a «Crea-attiva-mente» è molto semplice: basta inviare una foto della propria costruzione in mattoncini, del proprio set o personaggi LEGO® alla redazione del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (tipografia@laprovinciacr.it) entro mercoledì 6 aprile, indicando nome, cognome, età, provenienza e il titolo della propria opera (facoltativo). Tutte le foto verranno pubblicate sul quotidiano nei giorni precedenti alla Manifestazione. Una giuria le selezionerà ed eleggerà i vincitori sabato 9 aprile alle ore 17 nel padiglione 1 di CremonaFiere in occasione di Cremona&Bricks. Verranno premiati la costruzione più originale, la costruzione più grande, il partecipante più giovane e il più anziano e non mancheranno premi speciali. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno il codice coupon per scaricare il biglietto d’ingresso ridotto per Cremona&Bricks. Per i bambini fino a 12 anni l’ingresso in Fiera è gratuito.