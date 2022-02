Perde il controllo della sua moto: ferite serie per un 24enne

DOVERA - Ha perso il controllo della Honda CBR 650r sul curvone della provinciale per Lodi all'altezza dell'incrocio per cascina Boldraschina. Ferito in maniera seria un motociclista ventiquattrenne di Cervignano in provincia di Lodi.

Sul posto l'elisoccorso decollato da Brescia, i mezzi del 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema e la Polizia stradale di Crema. Traffico rallentato In entrambe le direzioni.