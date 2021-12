Ecco la ‘Martignana Xmas Run’, camminata podistica non competitiva

MARTIGNANA DI PO - Sarà una camminata podistica non competitiva aperta a tutti, da 6 o 11 chilometri, la Martignana Xmas Run prevista per domenica prossima, 19 dicembre, e organizzata dall’amministrazione comunale, da Eridano Adventure Asd e Pro loco. “La volontà di proporre un'occasione di socialità sportiva all'aria aperta in clima natalizio - spiega il sindaco Alessandro Gozzi - ci spinge a questo nuovo invito, con un disegno di percorso inedito tra le sterrate e le stradine erbate delle campagne di prossimità di Martignana di Po”.

Due i percorsi, con possibilità di scelta della lunghezza anche durante l'uscita stessa, seguendo i cartelli e le frecce disposte sui bivi. “Il percorso è già stato tracciato con la dislocazione sul terreno di apposite frecce gialle direzionali - precisa Andrea Visioli -: una vera e propria palestra a cielo aperto per chi volesse fare un po' di fiato o semplici passeggiate all'aria aperta in occasione delle imminenti feste. Abbiamo individuato un'area inedita delle nostre campagne, in estrema sicurezza e senza traffico, lungo le stradine erbate a fianco dei fossi dove è possibile scorgere la fauna invernale degli aironi che si cibano di gamberi, leprotti e fagiani tra le macchie”.

Il percorso, pur essendo tutto off road, è perfettamente percorribile anche con passeggini e biciclettine per i piccoli. Al 3° chilometro, al Park Lago, ci sarà un ristoro caldo. Il ritrovo sarà al parcheggio del centro sportivo Guerra di Martignana, con apertura delle registrazioni alle 9, direttamente sul posto, e partenza alle 10. Il costo è di 5 euro a partecipante con 'Buff' omaggio (gratuiti bimbi sino ai 14 anni). La raccomandazione è di attenersi alle regole sanitarie in vigore con il massimo di buon senso, mantenendo una fila correttamente distanziata all'atto delle iscrizioni. Servirà compilare il registro presenze con autocontrollo della temperatura corporea (ci sarà uno specifico modulo da compilare per gli accompagnatori dei minorenni). Non sarà possibile l'utilizzo degli spogliatoi ma solo dei servizi igienici (garantiti). Visto il periodo rigido tutti i partecipanti verranno omaggiati di un inedito "buff" di cotone utile come ripara bocca e fiato al posto della mascherina in zona partenza, usato anche come scalda collo, fascia per capelli, ripara sudore.