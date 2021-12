Il Civico81 compie cinque anni: riqualificata l'area esterna

CREMONA - La data non è casuale. Esattamente cinque anni fa, era il 3 dicembre 2016, nasceva dagli spazi dell’ex casa dei Saveriani in via Bonomelli, il Civico81, incubatore di realtà, servizi e iniziative legati a cibo, salute, lavoro, casa e socialità.

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA. Oggi, per il quinto compleanno, il Consorzio Solco, che al Civico ha la sua sede, ha organizzato un momento di festa, coinvolgendo abitanti e amici della struttura di via Bonomelli. Un’occasione anche per inaugurare l’area esterna riqualificata sulla base del progetto elaborato dallo studio Designers Srl di Erich Invernizzi, in sinergia per la parte grafica con Dueper Studio e secondo le indicazioni del Comune di Cremona. Tutti gli ingressi, quello carraio su via Bonomelli e i quattro interni, sono stati trasformati in veri e propri portali, identificati da un numero, con le rispettive targhe ed insegne, ed è stata rinnovata la cartellonistica. In questo modo chi si reca al Civico 81 viene accolto in un’area più riconoscibile, moderna e coordinata e può trovare più facilmente ciò che sta cercando.

FRAGILITA' E OPPORTUNITA'. “Cinque anni fa - è il commento della presidente del Solco Giusi Biaggi - inauguravamo il Civico81 come luogo “aperto”: per le buone relazioni, per la cura delle nostre fragilità, per la creazione dal basso di nuove opportunità. In questi giorni abbiamo rimesso mano ai nostri spazi esterni perché il Civico81 è diventato più attrattivo, più frequentato e perché sono nati nuovi servizi e progetti. Di per sé questo è già un grande segno! Allo stesso tempo abbiamo colto l’emergente necessità di essere più leggibili dall’esterno. E questo è fondamentale per migliorare l’esperienza di accesso e di permanenza dei cittadini al Civico81. Da oggi indossiamo un abito nuovo, segno di una identità che evolve e che esprime sempre più il desiderio di scambio e di permeabilità con i cittadini”.

LA FESTA. Il momento di festa è stato animato dal dj set di Clancy, in arte Young Twist. Hanno servito l’aperitivo l’Azienda agricola Rigenera della Cooperativa Nazareth e il BonBistrot della Cooperativa Varietà.

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT. Al Civico 81 l’ultima novità è il Centro di Medicina dello sport, ma la salute è un ambito seguito da tempo con lo studio associato di sei medici di medicina generale, il Poliambulatorio Cremona Welfare, anche sede dell’unico punto prelievi in centro città dell’Asst di Cremona, e le cure domiciliari.

FOOD, TURISMO, FORESTERIA. Rispetto al food, ci sono il bar/ristorante BonBistrot e il mercatino di frutta e verdura di Rigenera. Il lavoro e la formazione sono i temi portanti dell’Agenzia per il lavoro Mestieri Lombardia e di Solco Formazione, mentre sul turismo c’è spazio anche per una foresteria con quattro camere, appunto Foresteria Civico 81.

ADOLESCENTI E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. Tra le realtà presenti, un centro diurno per adolescenti Giona, un centro diurno e due comunità di neuropsichiatria infantile, un Polo di neuropsichiatria infantile, una comunità psichiatrica e alloggi educativi per giovani.

Trovano sede qui il Consorzio Solco e le cooperative Varietà, Gruppo Gamma, Cosper, Sole, Nazareth e Borea. Un spazio sempre più aperto alla città con sale per meeting e conferenze e le sedi delle associazioni Abio, Drum Bun ed Esserci.