Schianto auto-camion, ferita una 27enne

AGNADELLO - Schianto tra auto e camion. Una mancata precedenza avrebbe causato un incidente serio nel quale è rimasta ferita una 27enne. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto arrivata a uno svincolo non si sia accorta dell'arrivo del camion che ha agganciato la vettura, trascinandola per alcuni metri e facendola finire nel campo. La giovane alla guida, trasportata con l'elisoccorso per precauzione all'Ospedale, ha subito diversi traumi.

