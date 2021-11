Piazza Prato Verde, sarà riqualificato il campetto polifunzionale

CREMONA - Il progetto di riqualificazione del campetto polifunzionale situato in piazza Prato Verde, nel quartiere di Borgo Loreto, predisposto dall’Amministrazione comunale, è tra quelli finanziati nell’ambito del bando di Regione Lombardia “Sport outdoor 2021” al quale era stato candidato. L’intervento prevede l’installazione di una struttura che permetterà la pratica di diverse attività sportive tra le quali il basket e il calcio a 5 per un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 120 mila finanziati a fondo fondo perduto e gli altri 30 mila Euro stanziati dal Comune. Una volta riqualificata, l’area non solo potrà essere usufruita per attività sportive, ma potrà essere utilizzata anche dai residenti del quartiere e dai cittadini in generale, che potranno così disporre di uno spazio all’aperto interamente rinnovato e rigenerato.

LA SODDISFAZIONE DELL'ASSESSORE ZANACCHI

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione esprimo la più sincera soddisfazione per questa importante notizia che ci è stata comunicata in mattinata quando è stata pubblicata la graduatoria da parte della Regione", dichiara l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi, che aggiunge: “Il campetto polifunzionale di piazza Prato Verde merita infatti di essere riqualificato e valorizzato. Ringrazio i tecnici del Settore Sport e del Settore Progettazione e Manutenzione del Comune che hanno lavorato a questo progetto grazie al quale sarà possibile intervenire in un quartiere che ha certamente bisogno disporre di strutture sportive per i giovani che vi abitano. Un intervento importante che, nel contesto in cui si svilupperà, offrirà certamente una maggiore qualità della pratica sportiva con positive ricadute: un ulteriore tassello per favorire una pratica sportiva sempre più capillare e diffusa su tutta l'area cittadina. Altro aspetto significato da evidenziare è che questo spazio, una volta rigenerato, sarà fruibile da parte di tutti come luogo di socializzazione”.