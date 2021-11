Festa del Torrone, è conto alla rovescia

CREMONA - Le maestranze sono al lavoro con un solo obiettivo: trasformare il cuore della città in un grande palcoscenico dedicato alla dolcezza.

Nel cuore dei giardini di piazza Roma fervono i lavori per completare la tensostruttura che prenderà il nome di PalaTorrone e sarà il luogo deputato agli incontri, agli showcooking e alle varie premiazioni che costellano i nove giorni di kermesse. Si partirà sabato con l’inaugurazione della Festa del Torrone dal tema Dulcis in fundo.

La manifestazione è sostenuta dalle aziende Rivoltini, Sperlari, Vergani, Cremona Po, organizzata da SGP Eventi di Stefano Pelliciardi in collaborazione con il Comune di Cremona e la Camera di Commercio.

La kermesse tornerà a durare nove giorni con i momenti clou nel prossimo fine settimana e in quello del 20 e 21 novembre prossimi.

TANTI APPUNTAMENTI. Oltre 250 appuntamenti distribuiti sui nove giorni, stand con torroni e prelibatezze provenienti da ogni dove sono gli ingredienti della festa che si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid, senza per questo rinunciare alla piacevolezza di rendere omaggio al dolce mandorlato.

Fra gli appuntamenti in cartellone nel primo fine settimana non si può non citare «Lo show cooking in rosa di East Lombardy» che metterà a confronto le abilità al femminile di chef che nulla hanno da invidiare ai signori uomini — ironizza l’assessore al turismo, Barbara Manfredini —. E per rimanere in tema strettamente cremonese sempre sabato premieremo le migliori ricette del concorso gastronomico Ugo Tognazzi. E se il premio Bontà, voluto dall’azienda Rivoltini, domenica prossima andrà all’Associazione Donatori del Tempo Libero, sabato 20 il premio Volontariato sarà assegnato alla onlus Siamo Noi, mentre il premio eccellenza andrà all’Orchestra Monteverdi del Conservatorio. Anche questo è un modo per far sì che la festa racconti il meglio della nostra città».

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI