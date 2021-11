Auto scheggia impazzita, paracarri travolti e cancello abbattuto

SORESINA - Uscita di strada ad alta velocità lungo la circonvallazione di Soresina. Una Peugeot con a bordo due giovani di nazionalità romena è partita in testacoda mentre attraversava via IV Novembre e, dopo aver travolto dei paracarri in cemento, ha sfondato il cancello di abitazione. Soccorsi dagli equipaggi della Croce Verde di Crema e Orzinuovi, i due giovani sono vigili e non presentano gravi ferite. Sul posto vigili del fuoco di Crema e Polizia stradale.