Il picchetto d'onore della Padana Soccorso per l'addio a Manuela

SAN GIOVANNI IN CROCE/PONTETERRA - Una grande folla e il picchetto d'onore della Padana Soccorso questa mattina al funerale di Manuela Gabrieli, 54 anni, storica volontaria scomparsa martedì scorso. Il parroco di sabbioneta, don Samuele Riva, ha celebrato il rito religioso nella chiesa di San Gerolamo ricordando la figura di una persona che ha speso la sua vita aiutando gli altri. Manuela, infatti, fino a qualche settimana prima della morte aveva continuato a effettuare i propri servizi alla pubblica assistenza di San Giovanni in Croce, al punto che molti dei suoi colleghi non avevano nemmeno immaginato la sua condizione di sofferenza "Un esempio per tutti noi", il commento dei soccorritori.