No pass in piazza: "Il vaccino esperimento pilotato da Cia e gang di Shangai"

CREMONA - «Non sono un complottista, sono un complottologo». Si è presentato così Fabio Carisio, giornalista piemontese che «nel luglio 2018 ha aperto il sito di investigazioni giornalistiche internazionali di matrice cristiana Gospa News» alle circa 150 persone presenti al al No Paura Day, nel momento di maggiore affollamento fra curiosi di passaggio e militanti ‘No Green pass’. Carisio ha poi parlato di «complotto delle intelligenze del Nuovo ordine mondiale» e ha spiegato che Bill Gates «controlla tutta Big Pharma». Inoltre «il vaccino non ha origine naturale ed è un esperimento globale di alterazione del Dna umano» che vede coinvolti «la Cia e la gang di Shangai». Come lo ha scoperto? «Rimandato in biologia al secondo anno di superiori, da ignorante sono andato a cercare su internet e trovato ben 12 ricerche».

Carisio ha poi promosso il suo libro «che è già esaurito e chi lo vuole deve ordinare la copia in Pdf sul mio sito». In questo modo si finanzia la causa. Carisio ha poi ringraziato Francesca Donato, l’europarlamentare uscita dalla Lega sulla questione Green pass e criticata dall’Auschwitz Memorial, per un Tweet in cui aveva paragonato i vaccini al campo di sterminio nazista. La manifestazione ha preso il via verso le 17, dopo che gli altoparlanti hanno diffuso una canzone, che fa così: «La pandemia è una bugia, la pandemia è una pazzia. Se non guardi la tv, il Covid non esiste più». A presentare gli oratori, con il Duomo alle spalle, è stato Roberto Lanzi, «medico sospeso di Soresina perfezionato in Terapia del dolore e cure palliative».