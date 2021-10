Api, un corso per conoscere il loro mondo

CASALMAGGIORE - È iniziato ieri il corso organizzato da "Le Sentinelle sulle Mura" per apicoltori di primo livello: 10 lezioni in streaming per imparare a conoscere il mondo delle api, e per prendersi cura dei tesori che questi straordinari insetti sanno creare.

Relatrice della prima serata, introdotta dal dottor Alessandro Maroli, anima del progetto, è stata Irene Pavesi, tecnico apistico di Associazione Produttori Apistici Cremonesi. "Conoscere l'ape e l'organismo alveare" il tema della serata, che ha fatto immergere gli oltre 60 partecipanti Zoom in un mondo straordinario e perfetto, quello che le impollinatrici per eccellenza stanno portando avanti da secoli (millenni?) e senza le quali - secondo una teoria attribuita ad Einstein - la specie umana si estinguerebbe in poco più di 4 anni.

Il corso (patrocinato dai Comuni di Bozzolo, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Viadana; da Soroptimist International, dai Gal Terre del Po e Oglio Po, dai club di servizio Rotary Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Inner Wheel e Rotaract, APAC Cremona, Apiflor, azienda agricola "l'ape Linda" di Linda Chiletti, e da Fondazione Santa Chiara) proseguirà per altri nove mercoledì sera e si concluderà con esperienze pratiche tra arnie e miele. Le Sentinelle sulle Mura accolgono ancora nuove iscrizioni: info allo 0375-570280.