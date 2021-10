Turismo, Cremona in vetrina a Rimini, Manfredini: «Siamo pronti ad accogliere i turisti»

RIMINI - E’ ottobre e, come ogni anno, anche questo autunno ha portato con sé la 58ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera italiana per il viaggio e l’ospitalità, alla quale è presente anche la città di Cremona.

L'INAUGURAZIONE: La manifestazione, che rimarrà aperta sino al 15 ottobre, è stata inaugurata oggi alla presenza tra gli altri di Massimo Garavaglia ministro del Turismo, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, Andrea Corsini assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia-Romagna, Giorgio Palmucci presidente di ENIT, Bernabò Bocca presidente di Federalberghi, Fabio Lazzerini amministratore delegato I.T.A. e Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group S.p.A.

“Il bisogno di accompagnamento e di sicurezza espresso dai viaggiatori è uno dei fattori indispensabili alla progettazione turistica dell’immediato futuro. Ci viene richiesto un approccio diverso alla gestione del viaggio e una visione più chiara del rapporto tra economia locale e turismo. Gli spazi della vacanza sono un bene comune da preservare nella loro integrità. Lavoriamo in questo senso, con concretezza e visione” spiega con queste parole l’assessore al Turismo del Comune di Cremona Barbara Manfredini il significato della partecipazione di Cremona anche a questa edizione del TTG, ribadendo che la città non poteva mancare a questo importante evento per rilanciare le proprie iniziative, a partire da quelle previste per l’autunno.

Gli operatori del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica sono attivi in una postazione collocata all’interno dell’area di Regione Lombardia per fornire informazioni a chiunque voglia conoscere la città e scoprirne le opportunità. Sono già stati messi in calendario per questi giorni trentadue incontri con vari tour operator interessati all’offerta turistica di Cremona, perché possano conoscerne i principali attrattori e la inseriscano nei loro pacchetti e nei tour proposti.

OPERATORI STRANIERI IN FIERA. Molto interessati gli operatori stranieri, sono ben 14 provenienti da Canada, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Russia, Brasile, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti. Il loro interesse è fortemente orientato verso nuove destinazioni da promuovere, città d’arte come Cremona, che hanno saputo ripartire e sono già pronte ad accogliere gruppi e viaggiatori individuali.

A questi incontri faranno seguito ulteriori contatti per approfondire le richieste ed offrire possibilità adattabili e modulabili, sempre di alta qualità. La rete di relazioni con i tour operator si arricchisce ogni anno ed il TTG rappresenta il momento ideale per strutturare partnership vincenti a favore del territorio. Il TTG Travel Experience, dinamico nella proposta e popolato da una calorosa presenza di esperti e professionisti, è un evento di altissimo livello per la promozione turistica e permette agli operatori di incontrarsi, in totale sicurezza, per valorizzare i territori e favorire lo scambio di proposte.

Contenuti ispirazionali, relatori di fama internazionale, tavole rotonde e dibattiti tra operatori del settore, il tutto accomunato da un tema portante: “be confident”, rimaniamo fiduciosi. Un chiaro invito a ragionare sulla costruzione di un futuro condiviso, basato sul legame solidale tra persone ma anche tra aziende e clienti per ristabilire rapporti di fiducia autentici.