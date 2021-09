Nuovo parco giochi a Regona, il sindaco Moggi: «Impegni mantenuti»

PIZZIGHETTONE - Tutto pronto al nuovo parco giochi a Regona, una riqualificazione nella frazione da circa 8.000 euro che si inserisce nel più ampio piano di interventi delle aree gioco che negli ultimi 5 anni hanno interessato il Comune di Pizzighettone: 48.000 euro in totale per le zone dedicate ai bambini.

«Come abbiamo annunciato ieri sera nell’incontro pubblico con i cittadini di Regona - sottolinea il sindaco Luca Moggi -, abbiamo mantenuto gli impegni presi e la realizzazione del nuovo parco giochi è l’ultimo, in ordine cronologico, degli interventi realizzati nella frazione dalla nostra amministrazione. Nonostante le ristrettezze economiche degli ultimi 5 anni abbiamo mantenuto gli impegni presi con la comunità».

Il sindaco Luca Moggi

Nel mandato 2016-2021 sono stati realizzati:

la riqualificazione del parcheggio del cimitero, con un investimento di 38.897 euro per l’asfaltatura, la riqualificazione dello scarico delle acque meteoriche, la sistemazione della viabilità e il completamento dell’illuminazione pubblica;

con un investimento di 38.897 euro per l’asfaltatura, la riqualificazione dello scarico delle acque meteoriche, la sistemazione della viabilità e il completamento dell’illuminazione pubblica; la realizzazione del nuovo ambulatorio medico, con un investimento di 4.686 e una convenzione di 125 euro al mese con la parrocchia di Pizzighettone per la disponibilità dei locali;

con un investimento di 4.686 e una convenzione di 125 euro al mese con la parrocchia di Pizzighettone per la disponibilità dei locali; la riqualificazione della palestra con un investimento di 39.136 euro per la realizzazione dei nuovi bagni, attrezzati anche per portatori di disabilità, la sistemazione della zona pesi/attrezzi e la sostituzione delle porte di emergenza;

con un investimento di 39.136 euro per la realizzazione dei nuovi bagni, attrezzati anche per portatori di disabilità, la sistemazione della zona pesi/attrezzi e la sostituzione delle porte di emergenza; la riqualificazione dell’illuminazione pubblica della frazione, con risoluzione dei disagi degli anni passati;

della frazione, con risoluzione dei disagi degli anni passati; l’ allacciamento della rete fognaria della frazione con il depuratore di Pizzighettone ad opera della società Padania Acque che gestisce il ciclo idrico integrato dell’acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) per il Comune di Pizzighettone.

ad opera della società Padania Acque che gestisce il ciclo idrico integrato dell’acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) per il Comune di Pizzighettone. A tutti questi interventi si aggiungono il rifacimento del manto stradale (asfaltature) nelle vie 4 novembre, 25 aprile, 2 giugno, Manzoni (asfaltatura e sostituzione dei vecchi pali in cemento con nuova illuminazione pubblica) e, ultima solo in ordine di tempo, via San Martino della Battaglia.

«Quello che abbiamo detto abbiamo fatto: il completamento dell’asfaltatura in via San Martino della Battaglia e la riqualificazione del parco giochi, che ricordo ha previsto la rimozione delle strutture usurate e delle loro fondazioni, la realizzazione delle nuove fondazioni per l’installazione dei nuovi giochi e la semina del manto erboso, sono i due ultimi lavori in ordine cronologico realizzati a Regona, che, nell’arco degli ultimi 5 anni, è stata al centro di numerosi lavori. Opere annunciate e realizzate», commenta Marco Boccoli, vicesindaco e assessore Area tecnica.