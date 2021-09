Raccolta rifiuti e preghiera ecumenica nell'iniziativa «La cura del Creato»

CREMA- «La cura del Creato» al centro dell’iniziativa di oggi pomeriggio che ha coinvolto cattolici, ortodossi e laici di Crema e del territorio.

Una camminata nel parco del Serio, partendo dal parcheggio della Buca del viale di Santa Maria. Volontari e rappresentanti delle varie fedi, a cominciare dal vescovo Daniele Gianotti, tutti insieme per raccogliere i rifiuti che purtroppo si trovano in abbondanza lungo le sponde del fiume. L’iniziativa è stata organizzata dalla diocesi con Legambiente, Parco del Serio, Squadra operativa di intervento cinofilo della protezione civile, gruppo Ecoazioni, Caritas e Federazione ambiente e bicicletta di Crema.

I partecipanti si sono divisi in due gruppi: il primo gruppo, guidato dalle guardie del Parco, ha percorso la ciclo pedonale sulla sponda destra del fiume alla colonia Seriana, per poi raggiungere il lascito Chiappa. Il secondo, guidato da referenti di Fiab e gruppo Ecoazioni si è occupato della pulizia della riva sinistra subito dopo il ponte di via Cadorna, sino alla palata del Menasciutto.

Dopo un momento di ristoro a base di frutta, si è tenuta la funzione religiosa officiata dai rappresentanti delle Chiese intervenute, una preghiera ecumenica organizzata nell’area antistante la casa di Camperia sul viale di Santa Maria.

