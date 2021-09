Sottopasso e tratto pedonale di via Monti a nuovo: ritinteggiatura e pulizia

CREMONA - Domenica 19 settembre dalle 9 alcuni giovani del laboratorio politico e civico Cremona si può realizzeranno un retake urbano in via Monti con ritinteggiatura del sottopasso e pulizia del tratto pedonale della via. L'iniziativa è inserita nel Patto di collaborazione firmato dagli under35 del laboratorio con il Comune di Cremona ed è portata avanti con il benestare del condominio che è proprietario dell'opera.