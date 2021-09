A Rivarolo del Re la Corsa del Rey: "Segnale di ripartenza"

RIVAROLO DEL RE - 38 alla partenza nella 10 chilometri e 52 nella 4 chilometri. Questi i numeri della decima Corsa del Rey, manifestazione non competitiva partita alle 9 di oggi da piazza Dante.

“Un grazie sentito alla Polisportiva Asd, guidata dal presidente Gianpaolo Poltronieri, per l’organizzazione”, dice il sindaco Luca Zanichelli, che in mattinata ha consegnato un mazzo di fiori a Marinella Parenti, presente in rappresentanza della figlia Alessandra Montesano, vogatrice italiana reduce dal quarto posto ottenuto nel quattro di coppia femminile alle Olimpiadi estive. La Polisportiva ha a sua volta consegnato per Alessandra una targa.

“Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato, al professor Carlo Stassano, che come speaker ci accompagna sin dall’inizio della manifestazione, ai carabinieri in congedo, agli Alpini di Casalmaggiore, alla protezione civile Le Aquile che ha curato l’accoglienza, ai partecipanti che hanno vivacizzato la giornata con la loro presenza, un bel segno di ripartenza dopo lo stop forzato dello scorso anno”, ha aggiunto il primo cittadino. “E’ un segnale importantissimo per la nostra comunità, che si appresta a vivere la fiera nel prossimo week end, grazie a Pro loco, Polisportiva e Oratorio".