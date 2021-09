Scacchi a Crema: passione, strategia e intuito

CREMA - La felicità di Francesco Conti, 11 anni, dopo aver vinto la prima partita del suo primo torneo, è l’immagine più bella che ha regalato la seconda giornata, disputata oggi, della 21esima edizione del Memorial Ottavio Ravaschietto, organizzato come sempre l'associazione scacchistica Città di Crema.

La tre-giorni di scacchi, diretta da Alessandro Brigati e Cristiano Ferrari, che si concluderà domani sera, è ospitata quest’anno nella palestra Alina Donati De Conti di Via Toffetti. «E’ da poco più di un anno che gioco – spiega Francesco -. Mio zio gioca a scacchi e lo ha insegnato a mio cugino, che mi ha invogliato a imparare. Prima battevo mio cugino, poi ho battuto anche mio zio; adesso l’obiettivo è riuscire a vincere anche contro il nonno di mio zio, che è molto bravo».

Alunno della classe prima della media Galmozzi che insieme a quella per gli scacchi condivide la passione per il calcio (gioca nella Pergolettese), Francesco ha l’aria di essere uno che impara in fretta. «All’inizio è stato difficilissimo, ma adesso va già meglio». Il giovane cremasco è uno dei 72 concorrenti del torneo, diviso in Open A, quello dei più bravi, B e C.

«Quest’anno – spiega il tesoriere dell’associazione scacchistica Città di Crema, Aldo Rovida – mancano gli stranieri per via del Covid e della quarantena necessaria. C’è anche da dire che avendo cambiato data rispetto al passato, è possibile che qualcuno sia impegnato altrove. Il giocatore con la miglior classifica ha comunque origini bulgare ed è il maestro Kaven Jasen Giretti».

Crema è ben rappresentata. Nell’Open A ci sono Gianluca Distratis, presidente dell’associazione, il docente universitario Giovanni Righini e Gregorio Zucchetti. Nell'Open B, i cremaschi sono Erminio Milanesi, Gaddo Folcini e Celso Raimondi, mentre nel C figurano Samuel Carelli e Andrea Giuffrè e i ragazzi della scuola scacchi Federico Asciano, Edoardo Ingiardi, Mattia Vanelli, Davide Mandotti e, appunto, Francesco Conti.

Ciascun giocatore disputa sei partite, che possono durare anche quattro ore. Il montepremi è di 1.800 euro; in totale saranno 24 i giocatori premiati. L’associazione cremasca ha la propria sede a Palazzo Tadini, che il prossimo week-end sarà sede del Campionato italiano a squadre. I soci sono più di cinquanta. Domani è in programma la terza e ultima giornata, al termine della quale si terranno le premiazioni.