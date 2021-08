StraGussola, in molti alla camminata non competitiva per la vita

GUSSOLA - Grande successo per la seconda edizione della StraGussola, la camminata non competitiva per la vita organizzata dal gruppo Aido locale con Nordic Walking di Gussola e Mantova e il patrocinio del Comune. Dalle 7,30, alla spicciolata, sono partiti da piazza Comaschi singoli e gruppi dirigendosi verso la golena. Tre i percorsi possibili, da 3, 6 o 10 chilometri, con tappe anche alla Cascina Cartiera e alla Cascina Trombini.