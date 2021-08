Scontro auto-moto: diciannovenne in ospedale

SERGNANO - Scontro auto-moto oggi pomeriggio sulla via Provinciale nel comune di Sergnano. Coinvolte due persone: un cinquantenne e un diciannovenne trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto la Polstrada di Cremona, l'automedica e il 118. Probabile un sorpasso della moto non andato a buon fine all'origine dell'incidente.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI