Incendi in Calabria, volontari cremaschi nell'inferno di fuoco

CREMA - Da Crema, all’inferno dei boschi in fiamme della Calabria. Due settimane nell’Aspromonte messo in ginocchio dai roghi, sino a maturare la convinzione di una mano precisa dietro i roghi, che divorano ettari interi di macchia.

«Perché appena spento il fuoco in un punto, divampa in un altro...». E i turni si dilata sino a superare le 12 ore. Si concluderà sabato la missione dei volontari cremaschi della Protezione civile nel Catanzarese. Quattro, divisi in coppie che si sono alternate sul campo, gli specialisti del gruppo Lo Sparviere che hanno risposto alla richiesta d’aiuto, arrivata dai monti dove le fiamme scavano veri e propri canaloni nella vegetazione, lambendo le case.