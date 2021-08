 Fiamme nella cascina abbandonata

MOTTA BALUFFI - Cascina abbandonata a fuoco questo pomeriggio a Motta Baluffi, a fianco della vinicola Decordi. Per cause che verranno appurare dai vigili del fuoco di Cremona, all'interno di un casolare abbandonato si sono sprigionate le fiamme. Secondo alcune testimonianze, all'interno di esso erano in corso dei lavori di sgombero e l'incendio potrebbe essere partito da un errore umano.