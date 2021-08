Le vaccinazioni non si fermano neanche a Ferragosto

CREMONA - I cancelli si sono spalancati puntualmente alle 8. Nessuna sosta per la truppa di medici, infermieri e volontari: la missione vaccinale prosegue anche nella giornata di Ferragosto. A tempo pieno. La dottoressa Antonella Laiolo, responsabile dell'Unità Operativa Vaccinazioni dell'Asst di Cremona, spiega: "Siamo operativi, andiamo avanti a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Non è un sacrificio, ma, come in tutti gli altri giorni, un investimento per uscire da questa situazione. La vaccinazione è l'unica chance che abbiamo per poter risolvere questo guaio che ci è caduto addosso".

Nella domenica più vacanziera dell'anno - tra soggiorni turistici, fughe fuori porta e golose grigliate - non mancano comunque le prenotazioni, spalmate nell'arco della giornata. Con l'augurio che all'ingresso dell'hub si presenti anche qualcuno degli over 60 non ancora vaccinati: per la fascia di popolazione considerata più a rischio l'accesso è libero senza prenotazione con l'opportunità di ricevere Pfizer o Moderna. Anche se oggi i ritmi non sono forsennati, vale la pena di non interrompere il servizio: nella continuità d'azione si legge l'infinita dedizione del team delle vaccinazioni. Sì, perché questo Ferragosto in prima linea è utile, anzitutto, a lanciare un segnale preciso: la lotta al Covid va avanti senza stop. Un plauso va, in particolare, alle donne e agli uomini in pettorina che offrono gratuitamente il proprio tempo alla causa vaccinale: accolgono con un sorriso i cittadini e li guidano nel percorso step by step. Il loro è un aiuto indispensabile per l'equipe medica.

IMMAGINI: FOTOLIVE - PAOLO CISI