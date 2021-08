Tuffo di Ferragosto: missione compiuta e grande festa

CASALMAGGIORE - La tradizione è stata rispettata: dopo il tuffo dalla zattera degli Amici del Po, i nuotatori - una bracciata dopo l'altra - sono approdati all'Eridanea. Diverse decine di persone hanno partecipato allo spettacolo della nuotata di Ferragosto, iniziativa che - ricorda il presidente degli Amici del Po Paolo Antonini - vuole promuovere la tutela della balneabilità del Grande Fiume. Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti delle realtà operanti sul fiume per l’iniziativa di pulizia del Po grazie ai sacchetti messi a disposizione da Casalasca Servizi spa. Al termine della nuotata aperitivo per tutti i partecipanti, prima del pranzo nelle rispettive canottieri.