Schianto auto-moto: l'automobilista fugge

VIADANA (Bellaguarda) - Gravissimo incidente poco dopo le 16.30 in via Argine Ceriana a Bellaguarda che presenta anche un risvolto inquietante: l'autista che sarebbe entrato in collisione con un motociclista sarebbe poi fuggito senza prestare soccorso. Gravissime le condizioni del conducente della due ruote le cui generalità non sono ancora state rese note. Per soccorrerlo è intervenuto l'elisoccorso da Parma.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI