Una foresta di degrado in pieno centro a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE - "Abbandonato a causa del fallimento della ditta costruttrice, si affaccia tristemente in fondo a via Cavour ma anche nella parallela via Paul Harris dove, vicino alla Casa dell'accoglienza, si estende un intrigo ormai fittissimo di vegetazione e anche sul lato opposto della strada, dove giacciono ancora i cumuli di terra di riporto ormai anch'essi coperti da alta vegetazione". Così il consigliere comunale di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile) descrive l'area dell'ex collegio Don Bosco, nella centralissima via Cavour di fronte al comando della Compagnia dei carabinieri ormai trasformato in una vera e propria selva nel cuore della città.