Parco al Po, giochi nel segno dell'inclusione

CREMONA - Coinvolgere, includere, cancellare le differenze, proprio a partire dai bambini. Questa l’idea alla base dei giochi inclusivi del Parco Po. Una nuova struttura, allestita in un’area attrezzata, è stata inaugurata questo pomeriggio, alla presenza dell’assessore alle Politiche della partecipazione, Rodolfo Bona, e del sindaco Gianluca Galimberti.

Donato dall’Associazione Marcotti Osvaldo al Comune di Cremona, che si occuperà della manutenzione e della custodia dello stesso, il gioco è accessibile a tutti i bambini: è provvisto di scivolo, palo dei pompieri in acciaio, settore per l’arrampicata, oltre che di pannelli per il tris, il memory, il «percorso fiore» e lo xilofono, ma è anche dotato di una rampa adatta alla risalita con carrozzina, per andare incontro alle necessità dei bambini diversamente abili.

Inoltre, è posizionato in una zona della città molto frequentata dalle famiglie cremonesi, quindi congeniale ai bimbi. Il progetto - la cui realizzazione è stata rallentata dalla pandemia - è nato nel 2019 (lo stesso anno della nascita dell’associazione promotrice) e da subito ha trovato l’appoggio e la collaborazione del Comune.

Lo scopo è quello di sensibilizzare e, allo stesso tempo, di insegnare ai bambini ad affrontare le problematiche della vita con gioia e speranza, senza mai perdersi d’animo. È questa, del resto, la stella polare dell’associazione, fondata dagli amici di Osvaldo Marcotti: non perdere mai il sorriso.

L'associazione nasce per rinnovare la nostra amicizia con Osvaldo. Oggi siamo in continua crescita: tanti sono i nuovi sostenitori e i progetti a cui stiamo lavorando

Per questa ragione, dal 2019 il sodalizio opera nei settori di beneficenza e assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare in aiuto a persone affette da SMA (atrofia muscolare spinale) e altre malattie degenerative. Osvaldo, «Osvy», era infatti affetto da SMA. È scomparso nel febbraio del 2019.

«L'associazione - spiega il presidente, Luca Rivaroli - nasce per rinnovare la nostra amicizia con Osvaldo. Oggi siamo in continua crescita: tanti sono i nuovi sostenitori e i progetti a cui stiamo lavorando».

Tra le iniziative in cantiere, l’associazione sta organizzando, per il 5 settembre, un concerto in collaborazione con l’orchestra MagicaMusica del maestro Piero Lombardi, nel segno dell'inclusione e dell’allegria. Rivaroli ha poi ringraziato per la disponibilità l'assessore Bona e tutti i tecnici del Comune che hanno seguito e permesso la realizzazione del progetto.

RIPRESE E FOTOGALLERY: FOTOLIVE/PAOLO CISI