Scontro all'incrocio, Lancia Musa si capotta

SPINO D'ADDA - Un ferito lieve, questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio alla rotonda della vecchia Paullese che porta al cimitero e in viale Vittoria. Ad avere la peggio un 44enne di Caravaggio, al volante di una Lancia Musa. Per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Crema, intervenuta per i rilievi, l’auto si è scontrata con un furgone Fiat Doblò, guidato da un 77enne spinese, che viaggiava insieme a una donna e una ragazza. La Musa si è capottata in mezzo alla carreggiata. Sul posto il medico del 118 e un equipaggio del servizio di emergenza della Croce Bianca di Rivolta d’Adda. Il ferito è stato caricato a bordo dell’autolettiga e portato in ospedale a Lodi per accertamenti. Illesi i tre occupanti del Doblò.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI