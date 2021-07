Giù la puntina, su il volume con i dj del vinile

CREMONA - Il tributo al vinile del Record Store Day ha propagato in centro storico vibrazioni danzerecce: la giornata celebrativa dei negozi di dischi indipendenti - categoria che a Cremona resiste grazie al Disc Jockey '70 di vicolo Bordigallo - è ben più di un omaggio nostalgico all’epoca musicale pre-digitale. I dj-set del team StraDeejay hanno dato ritmo alla serata cremonese fin dall'ora dell'aperitivo tra hit dell’epopea disco-dance, classiconi funky da Studio 54, ritmi grassi tipici dell’italo disco, spruzzate di french touch, divagazioni alternative rock, incursioni in territori house e molto altro ancora.

L'iniziativa curata dall’associazione culturale Vinylistic con il sostegno delle Botteghe del Centro ("Che gioia vedere di nuovo la città piena di musica, ha commentato la vicepresidente Chicca Galli) ha schierato in console Giorgio G. a Chiave di Bacco, Alex Negri al Chocabeck, Soulsolgia Dj al Chocolat Cafè, Rollodexx al bar Dietro al Duomo, Dj Bocca a Il Gatto & la Volpe, Sox & Giovanni Loda in piazza della Pace e Claudio Tedesco sotto i Portici di via Platina. E stasera si replica al Bar Nuovo Sole con Ezio Spoldi, al Chocolat Cafè con una Open consolle, Dietro al Duomo con Emilio Palanti e a La Piazzetta con Rollodexx.

IMMAGINI: FOTOLIVE - PAOLO CISI