Sforza in pensione, applausi e omaggio grigiorosso

CREMONA - Applausi e omaggio speciale da parte del Consiglio comunale e della Giunta per il comandante dei Vigili urbani, Pier Luigi Sforza, ormai prossimo alla pensione, che comincerà per lui il 1° agosto. Per il comandante una maglia grigiorossa col numero 41 (gli anni di servizio) autografata dai consiglieri presenti: «Ringrazio tutti per il pensiero — ha detto Sforza — non me l’aspettavo. È un momento particolare e mi fa piacere sentire l’affetto anche da parte degli amministratori con cui ho condiviso un pezzo di strada». Quanto alla maglia grigiorossa, Sforza ha aggiunto: «La Cremonese per me è da sempre una passione che non viene mai meno. Mi auguro che quest’anno sia la volta buona: se lo meritano il cavalier Arvedi, la società, i tifosi e tutta la città».